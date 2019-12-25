Ленобласть будет развивать программу поддержки студентов-медиков

Студентов колледжей пообещали обеспечить работой после выпуска.

Ленобласть расширит программу поддержки студентов медицинских колледжей. Власти 47-го региона планируют обеспечить районные стационары санитарами и медсестрами, которые учились по целевому направлению. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению ЛО со ссылкой Сергея Вылегжанина, который является его председателем.

По словам Вылегжанина, сейчас регион заключает договоры и выплачивает именные стипендии студентам вторых-четвёртых курсов медколледжей. После окончания обучения молодым людям придется отработать в больницах региона не менее трех лет. Им пообещали помочь с поиском вакансии.

Отметим, что размер ежемесячной стипендии составляет около 10 тыс. рублей. Сейчас удалось заключить 50 договоров о целевом обучении. Планируется, что их число вырастет до 100.

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Фото: Piter.tv