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Ленобласть будет развивать программу поддержки студентов-медиков
Сегодня, 13:29
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Ленобласть будет развивать программу поддержки студентов-медиков

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Студентов колледжей пообещали обеспечить работой после выпуска.

Ленобласть расширит программу поддержки студентов медицинских колледжей. Власти 47-го региона планируют обеспечить районные стационары санитарами и медсестрами, которые учились по целевому направлению. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению ЛО со ссылкой  Сергея Вылегжанина, который является его председателем.

По словам Вылегжанина, сейчас регион заключает договоры и выплачивает именные стипендии студентам вторых-четвёртых курсов медколледжей. После окончания обучения молодым людям придется отработать в больницах региона не менее трех лет. Им пообещали помочь с поиском вакансии.

Отметим, что размер ежемесячной стипендии составляет около  10 тыс. рублей. Сейчас удалось заключить 50 договоров о целевом обучении. Планируется, что их число вырастет до 100.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге в этом году проведут модернизацию более 80 поликлиник.

Фото: Piter.tv

Теги: высшее образование, ленобласть, поддержка медиков, студенты, учеба
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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