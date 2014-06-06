В Петербурге в этом году проведут модернизацию более 80 поликлиник

По словам градоначальника, при поддержке Путина за два года Северная столица получила 34 млрд рублей.

До конца года в Петербурге проведут модернизацию 81 поликлиники. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов на церемонии открытия новых медцентров в регионах, которую провел президент РФ Владимир Путин.

По словам градоначальника, при поддержке главы страны за два года Северная столица получила 34 млрд рублей. В прошлом году открылись 7 поликлиник, восемь офисов врачей общей практики, три подстанции скорой помощи. Кроме того, в городе открыли 16 амбулаторных онкоцентров. За 2021 год в Петербурге модернизировали 78 поликлиник.

Глава Северной столицы отметил, что за год на 10% снизилась смертность от онкологических заболеваний.

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Фото: Piter.tv