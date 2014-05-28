Путин призвал улучшить систему оплаты труда врачей

Президент РФ попросил главу Минздрава почаще встречаться с трудовыми коллективами, чтобы понять, в каком финансовом положении находятся медики.

На церемонии открытия медицинских центров в регионах РФ президент России выступил в онлайн-формате. Владимир Путин заявил о необходимости улучшить систему оплаты труда медицинских работников.

Надо подумать, как выстраивать систему оплаты труда в отрасли в целом. Мы с Татьяной Алексеевной Голиковой уже много раз на этот счёт говорили. Надо подходить к этому очень аккуратно, внимательно, но я думаю, что нужно выстраивать соответствующим образом. Владимир Путин, президент РФ

Во время трансляции церемонии открытия фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в поселке Половинный Свердловской области Путин поговорил с сотрудницей учреждения Валентиной Синичкиной. Он спросил у женщины, сколько она зарабатывает в месяц. Медик призналась, что ее доход составляет 30 тыс. рублей. Глава России назвал заработную плату жительницы Свердловской области скромной.

Путин попросил главу Минздрава России Михаила Мурашко почаще встречаться с трудовыми коллективами, чтобы понять, в каком финансовом положении находятся специалисты, спасающие жизни людей.

Ранее на Piter.tv: Путин заявил, что безработица в России достигла минимального значения.

Фото: kremlin.ru