Путин: безработица в России достигла минимального значения

Глава РФ рассказал о ситуации на рынке труда.

Российский президент Владимир Путин сообщил о том, что уровень безработицы по стране достиг минимального значения. Соответствующей информацией глава государства поделился с коллегами на оперативном совещании, посвященным экономической ситуации. Политик уточнил, что за апрель показатель на бирже труда находился на исторически минимальных значениях. В следующем месяце количество официально зарегистрированных граждан без рабочего места не увеличилось.

В мае не только не выросло, но даже немного сократилось: уровень безработицы в апреле составил 4%, что стало минимальным значением за все время наблюдений. Владимир Путин, президент РФ

Путин сообщил о начале работы над федеральным бюджетом на три года.

Фото и видео: kremlin.ru

