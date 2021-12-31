Путин сообщил о начале работы над федеральным бюджетом на три года

Глава РФ дал поручение правительству обдумать новую конструкцию бюджетных правил.

Российский президент Владимир Путин сообщил о начале работы над федеральным бюджетом на ближайшие три года. Соответствующее поручение правительству глава государства дал на оперативном совещании, посвященном экономическим вопросам.

Важным, принципиальным вопросом является конструкция бюджетных правил, которые должны не только обеспечить стабильность госфинансов, но и увеличению темпов роста отечественной экономики. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны добавил на заседании с членами кабинета министров, что при проведении экономической политики требуется следовать гибкими подходами и вносить корректировки. Чиновники предоставят президенту РФ свои предложения по обновленной конструкции бюджетных правил до конца июля 2022 года.

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Фото и видео: Kremlin.ru

