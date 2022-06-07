Певец выступил с критикой такого отношения к русской культуре со стороны Запада.

Российский певец Олег Газманов назвал отмену русской культуры дикостью и средневековьем. Соответствующее заявление артист сделал во время пресс-конференции в центре МИА "Россия сегодня", проводимой в преддверии Дня России. Звездные гости были приглашены для комментариев по политике "отмены" для русской культуры, которая на текущий момент фиксируется во многих западных странах. Исполнитель раскритиковал такое отношение.

Тема отмены русской культуры кажется мне дикой и средневековой…Наша сила в том, что мы открыты. Разные культурные течения обогащают нас. Я уверен, что мы никогда не пойдем по этому пути. Олег Газманов, певец

Путин сравнил атаку на русскую культуру на Западе с происходившим в Германии при Гитлере.

Фото и видео: пресс-центр МИА "Россия сегодня"