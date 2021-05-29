Путин сравнил атаку на русскую культуру на Западе с происходившим в Германии при Гитлере

Глава РФ рассказал о попытках Запада "отменить" российскую культуру.

Российский президент Владимир Путин сравнил современную атаку на русскую культуру на Западе с происходившим в Германии при Адольфе Гитлере. Таким мнением глава государства поделился с участниками встречи, на которой присутствовали лауреаты премий в области искусства и культуры. Политик заметил, что в последний раз отрасль и неугодная литература так уничтожалась около 90 лет назад, когда Берлином руководили нацисты.

Пресловутая "культура отмены" превратилась в отмену культуры. Из концертных афиш вымарывают Чайковского, Шостаковича, Рахманинова, запрещаются и русские писатели и их книги. Владимир Путин, президент России

Лидер страны напомнил лауреатам о кадрах кинохроники, которые запечатлели сожжение книг на площадях немецких городов. Глава РФ добавил, что представить подобное в России невозможно. Он заметил, что от подобного развития событий страна надежно застрахована за счет отечественной культуры, так как она оказывается неотделима от такого понятия как "Родина". Путин подчеркнул, что нет места для этнической нетерпимости, так как в государстве веками вместе живут, трудятся, растят детей представители десятков национальностей.

Путин поддержал идею выделить 120 млрд на строительство дорог.

Фото и видео: Правительство России