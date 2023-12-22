Запуск миссии "Чанъэ-6" к Луне признали успешным

Аппарат вышел на переходную орбиту.

Китайские инженеры признали успешным запуск национальной миссии "Чанъэ-6", в рамках которой экспертами впервые в истории человечества планируется собрать образцы грунта с обратной стороны естественного спутника Земли и доставить их на нашу планету. Соответствующее заявление сделали сотрудники местного Центрального телевидения КНР. Журналисты отметили, что зонд вышел на переходную орбиту "Земля-Луна".

По данным мониторинга и расчетам Пекинского аэрокосмического центра управления полетами, зонд "Чанъэ-6" точно вышел на заданную орбиту, развертывание солнечного паруса прошло в штатных рабочих условиях. руководитель запуска миссии

Напомним, что иностранная ракета-носитель "Чанчжэн-5 Y8" с космическим аппаратом "Чанъэ-6" стартовала в 17:27 вечера 3 мая по пекинскому времени (в 12:27 по времени Москвы). Запуск состоялся с территории космодрома Вэньчан, расположенного на южном китайском острове Хайнань. Станция "Чанъэ-6" состоит из орбитального, посадочного, взлетного и возвращаемого модулей. На борту находятся научные приборы из Франции, Италии и Европейского космического агентства, небольшой спутник из Пакистана.

В США обвинили Россию и Китай в развертывании противокосмических вооружений.

Фото и видео: Xinhua News Agency