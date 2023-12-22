В США обвинили Россию и Китай в развертывании противокосмических вооружений

Джон Пламб оценил угрозу, которая возникла в космосе для США.

Высокопоставленный представитель Пентагона обвинил Россию и Китай в разработке и развертывании противокосмических вооружений как наземного, так и орбитального базирования. Соответствующее заявление сделал помощник министра обороны США по вопросам политики в космическом пространстве, выступая на профильных слушаниях в Конгрессе США. Иностранец отметил местным законодателям, что оба государства, на территории которых по традиции отвергаются такие обвинения, сейчас в реальности заняты "разработкой, размещением и развертыванием ряда противокосмических вооружений, часть из которых базируются на земле, но некоторые – на орбите" нашей планеты. Джон Пламб утверждает, что Москва якобы подготавливает аппараты и устройства, являющиеся прототипами вооружений кинетического типа, а в Пекине занимаются созданием и развитием роботизированных спутников двойного назначения.

Если вы спрашиваете, милитаризируют ли Россия и Китай космическое пространство, милитаризируют ли они космос, то ответ – это абсолютно так. Джон Пламб, помощник министра обороны США

Джон Пламб уверен в том, что подобные спутники Россией и Китаем могут использоваться в невоенных целях, однако они явно могут иметь и военное применение – для захвата спутников противников. Эксперт назвал российские предложения в ООН по проблеме вооружений в космосе "не внушающими доверия", "неверифицируемыми" и "на самом деле лицемерными".

США уже передают Киеву вооружения из нового пакета помощи, заявил Пентагон.

Фото и видео: YouTube / Defense Now