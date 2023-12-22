"Видел лично". Немецкого журналиста удивила выставка трофейной техники НАТО

Невероятное количество человек пришло увидеть трофейную технику НАТО в Москве. Соответствующее заявление сделал немецкий журналист Кристоф Ваннер в репортаже для местного телеканала Welt. Иностранный корреспондент также подчеркнул, что лично слышал о том, с какой гордостью посетители мероприятия в российской столице говорили о захвате танка немецкого производства Leopard 2 в зоне проведения специальной военной операции.
Я вчера туда поехал и был удивлен, сколько пришло людей. <…> Тысячи русских хотели увидеть эту бронетехнику и танки, захваченные российскими Вооруженными силами.
Кристоф Ваннер, эксперт
"Обстановка накаляется". В Германии забили тревогу из-за прорыва России.
Фото и видео: YouTube / WELT
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все