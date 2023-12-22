Кристоф Ваннер заметил немецкий "трофейный" танк, который военные получили в ходе СВО.

Невероятное количество человек пришло увидеть трофейную технику НАТО в Москве. Соответствующее заявление сделал немецкий журналист Кристоф Ваннер в репортаже для местного телеканала Welt. Иностранный корреспондент также подчеркнул, что лично слышал о том, с какой гордостью посетители мероприятия в российской столице говорили о захвате танка немецкого производства Leopard 2 в зоне проведения специальной военной операции.

Я вчера туда поехал и был удивлен, сколько пришло людей. <…> Тысячи русских хотели увидеть эту бронетехнику и танки, захваченные российскими Вооруженными силами. Кристоф Ваннер, эксперт

"Обстановка накаляется". В Германии забили тревогу из-за прорыва России.

Фото и видео: YouTube / WELT