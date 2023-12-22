МИД России пригрозил ответом за попытки отрезать доступ к Калининграду

Мария Захарова напомнила о положениях морского права.

Москва ответит на любые попытки недружественных стран ограничить проход российских судов через Балтийские проливы. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Таким образом чиновница прокомментировала вопрос возможной реакции Кремля на возможные запреты, касающиеся отечественных танкеров с нефтью.

Любые попытки ограничения права судоходства российских судов будут расценены как очередной недружественный шаг, за которым последуют жесткие ответные меры. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Во внешнеполитическом ведомстве страны подчеркнули, что порядок прохода гражданских судов по акватории регламентируется Копенгагенским трактатом 1857 года, а также положениями конвенции Всемирной организации по морскому праву 1982 года. Согласно этим документам, все корабли имеют право на беспрепятственные и безопасный проход через Балтийские проливы.

Посольство РФ направило ноту Турции по транзиту российских туристов в Латинскую Америку.

Фото и видео: МИД России