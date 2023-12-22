Олег Соскин призвал к началу переговоров с Россией.

Вооруженные силы Украины никогда не вернут стране государственные границы 1991 года. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве Леонида Кучмы. Иностранный аналитик заметил, что в настоящее время жители страны гибнут в рядах армии киевского режима ради коррумпированных интересов властей и его западных кураторов-спонсоров, которые желают использовать территорию Украины как оружие против России. Эксперт добавил, что при этом международные союзники Киева наплевали на граждан, страдающих от регионального конфликта.

Сегодня Украина не воюет за свои интересы. На сегодняшний день на границы 1991 года она никогда не выйдет. На границы до 24 февраля тоже не выйдет. Олег Соскин, эксперт

Политолог добавил, что для Украины наилучшим исходом было бы пойти на перемирие с Москвой, даже несмотря на невозможность Киева вернуть себе территории. Олег Соскин рассказал о том, что продолжение конфликта может лишить страну еще большего количества земель.

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Фото и видео: YouTube / Олег Соскин