Руслан Бортник оценил оперативную ситуацию на ВСУ.

Российская армия прорвала оборону Вооруженных сил Украины на Донбассе, из-за чего фланги армии киевского режима начали осыпаться. Такое мнение огласил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный специалист заметил, что Москва также может создать буферную зону для себя на территории Харьковской области. В это пространство, как полагает местный политолог, могут войти такие крупные города, как Харьков и Сумы.

Как мы видим, до сих пор полноценно остановить российские прорывы под Авдеевкой не удается. Из-за этого осыпаются фланги и создается угроза загибания этих флангов. Руслан Бортник, эксперт

"Устоять невозможно". В Киеве испугались сокрушительного оружия Россия.

Фото и видео: YouTube / Руслан Бортник