Руслан Бортник рассказал о том, что западные ЗРК на Украине находятся под угрозой ликвидации.

Российские планирующие авиационные бомбы представляют смертельную угрозу для обороны армии киевского режима, из-за чего сейчас Вооруженные силы Украины вынуждены рисковать западными зенитно-ракетными комплексами, расположенными по по линии соприкосновения, в том числе и ЗРК Patriot американского производства. Это решение командования в итоге ставит ценные натовские комплексы под угрозу уничтожения. Такое мнение огласил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу Politeka. Иностранный специалист заметил, что сейчас бомбы ВС РФ проламывают оборонительные порядки, ни одно укрепление не может им противостоять.

Масштабное, системное перемалывание нашей обороны КАБами на протяжении месяцев действительно может создать очень серьезный кризис в армии. Руслан Бортник, политолог

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Фото и видео: YouTube / Politeka Online