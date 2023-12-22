"Уже готовы". В Киеве раскрыли, кого Макрон может отправить на Украину

Руслан Бортник оценил вероятность отправки западных войск на Украину.

Париж может отправить на территорию Украины собственный Иностранный легион. Такое мнение огласил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу Politeka. Эксперт заметил, что его стране будет все сложнее самостоятельно удерживать линию соприкосновения при текущей интенсивности боевых действий со стороны российских войск. Он добавил, что военные ресурсы армии киевского режима подходят к концу. В связи с такой негативной обстановкой для ВСУ поддержка со стороны западных союзников в вопросе размещения войск в стране остается вероятным сценарием развития событий. Бортник заметил, что северные страны европейского региона готовы к подобному. Гость шоу уточнил, что говорит о Великобритании, Прибалтике, Нидерландах, Франции и Польше.

У Франции для этого даже есть специальная армия, которая называется Иностранный легион, которая только и работает за рубежом. Руслан Бортник, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Politeka Online