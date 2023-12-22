Политолог оценил будущее Владимира Зеленского.

Коллективный Запад может "раздавить" лидера киевского режима Владимира Зеленского после того, как истекут официальные сроки его президентства на Украине. Такое мнение огласил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу "Да это так". Иностранный специалист заметил, что если международные союзники примут решение о том, что глава государства им больше не нужен, то от политика получится избавиться через вопрос легитимности.

Если Запад решит раздавить Зеленского или отодвинуть, тогда вопрос исчерпания сроков президентских полномочий, безусловно, будет использован против него. Руслан Бортник, эксперт

Эксперт уверен в том, что власти США, Великобритании, Франции и Германии могут провоцировать протесты среди украинской оппозиции, а также заняться подрывом глобальной поддержки Владимира Зеленского. В этом случае рабочие контакты европейских лидеров с политиком прекратятся.

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Фото и видео: YouTube / ДА ЭТО ТАК