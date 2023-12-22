"Его казнят". В Киеве раскрыли, что Зеленский уготовил Залужному

Руслан Бортник оценил политическую власть, которой сможет в будущем обладать главком ВСУ.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский хочет добиться увольнения Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины по собственному желанию для того, чтобы его оппонент не смог стать мощной политической фигурой после отставки с поста. Такое мнение огласил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу Politeka. Иностранный специалист считает, что главе государства сейчас крайне невыгодно увольнять главкома собственным приказом. Это связано с тем, что Залужный уйдет на "вершине народного доверия" и очень быстро станет основной фигурой оппозиции власти.

Если Залужный уйдет самостоятельно, это будет означать, что он <...> согласился с обвинениями президента, которые прозвучат потом в след. <...>. Будет политическая казнь по-украински. Руслан Бортник, эксперт

Аналитик уверен в том, что к Валерию Залужном примкнут все противники Владимира Зеленского в парламенте и даже многие парламентарии из правящего блока "Слуга народа". Таким образом главком ВСУ станет таким ледоколом, который сможет объединить вокруг себя всех.

"Отсчет пошел". В Киеве забили тревогу из-за критического момента.

Фото и видео: YouTube / Politeka Online