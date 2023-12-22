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"Отсчет пошел". В Киеве забили тревогу из-за критического момента

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Руслан Бортник оценил тяжелую ситуацию на фронте для ВСУ.

Без американской военной помощи критический момент для Украины наступит через шесть месяцев. Соответствующее заявление сделал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью местному YouTube-каналу "Да это так". Иностранный специалист заметил, что уровень поддержки армии киевского режима падает, но при этом ситуация на линии соприкосновения лишь осложняется. Это связано с тем, что российские силы сейчас успешно продвигаются в своей специальной военной операции.

Критический момент – шесть месяцев где-то, если не будет совсем американской военной помощи. А это означает то, что нам придется системно отступать.

Руслан Бортник, эксперт

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Фото и видео: YouTube / ДА ЭТО ТАК

Теги: военная помощь, всу, политолог, руслан бортник
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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