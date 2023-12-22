Руслан Бортник оценил тяжелую ситуацию на фронте для ВСУ.

Без американской военной помощи критический момент для Украины наступит через шесть месяцев. Соответствующее заявление сделал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью местному YouTube-каналу "Да это так". Иностранный специалист заметил, что уровень поддержки армии киевского режима падает, но при этом ситуация на линии соприкосновения лишь осложняется. Это связано с тем, что российские силы сейчас успешно продвигаются в своей специальной военной операции.

Критический момент – шесть месяцев где-то, если не будет совсем американской военной помощи. А это означает то, что нам придется системно отступать. Руслан Бортник, эксперт

"Потеряет власть". В Киеве сообщили о "бунте" против Зеленского.

Фото и видео: YouTube / ДА ЭТО ТАК