"Потеряет власть". В Киеве сообщили о "бунте" против Зеленского

Руслан Бортник рассказал о формировании в Верховной раде новой коалиции.

Украина вступила в парламентский кризис, который может привести страну к уменьшению властных полномочий лидера киевского режима Владимира Зеленского. Такое мнение высказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник на собственном YouTube-канале. Эксперт прокомментировал ситуацию, связанную с изгнанием депутата Марьяны Безуглой. По мнению иностранного специалиста, в глубине Верховной Рады зреет определенный бунт и формируется коалиция "за Залужного".

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Политолог считает, что сильная личная власть украинского президента ранее основывалась на доминировании правительственной фракции "Слуга народа" в Верховной Раде. Однако внутренние конфликты в большинстве депутатов приведут к формированию альтернативной коалиции, а далее - перераспределению власти. Руслан Бортник заметил, что потеря большинства голосов за себя в парламенте сделает из Владимира Зеленского "хромую утку". Политику потребуется добиваться согласия законодателей даже при назначении министров.

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Фото и видео: YouTube / Руслан Бортник