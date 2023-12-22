В Киеве раскрыли, кто поедет на переговоры с Россией после поражения

Руслан Бортник назвал условия, при которых НАТО перестанет существовать.

Украинское поражение на поле боя приведет к фактическому распаду НАТО. Такое мнение высказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью для YouTube-канала "Вышка". Иностранный специалист пояснил, что в этом случае многие европейские страны захотят направить своих делегатов в Москву ради того, чтобы обсудить вопросы, касающиеся безопасности. По словам спикера, эти страны формально не станут покидать Североатлантический военный альянс, однако все чаще будут проводить независимую внешнюю политику и напоминать о собственном нейтралитете.

Если Украина проиграет, то дальше НАТО посыплется. Вот таких сепаратистов внутри НАТО, если Украина проиграет, будет очень много, особенно среди малых стран Восточной и Южной Европы. Руслан Бортник, эксперт

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Фото и видео: YouTube / ВЫШКА