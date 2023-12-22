"Ее не победите". В Киеве неожиданно высказались о конфликте США с Россией

Руслан Бортник назвал цель США в региональном конфликте на Украине нереалистичной.

Любые заявления американского президента Джо Байдена о конфликте с Россией идут на пользу Республиканской партии. Такое мнение высказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью для YouTube-канала Politeka. Иностранный политолог пояснил, что противники главы действующей администрации в Вашингтоне требуют от Белого дома предоставить конкретный документ, в котором будут описаны цели и стратегия США в региональном кризисе на Украине. Также члены Республиканской партии требуют от местных чиновников совместного решения относительно целесообразности дальнейшей конфронтации с Москвой.

Республиканцы загоняют Белый дом и Байдена в ловушку. Потому что те цели Белого дома в этом конфликте, которые реальны, они очень публично непривлекательны. <...>. А те цели, которые провозглашаются, они нереалистичны. Руслан Бортник, политолог

Руслан Бортник добавил, что публичная цель Вашингтона — невыполнима. Речь идет о попытке "разгромить Россию военным путем". Эксперт уверен в том, что американские элиты прекрасно понимают, что военная победа над ядерной державой невозможна.

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Фото и видео: YouTube / Politeka Online