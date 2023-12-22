"Три дня": в Киеве предупредили о риске смены власти

Руслан Бортник рассказал о том, что Валерий Залужный может стать премьер-министром Украины.

Майдан с целью привести к власти украинского главнокомандующего Валерия Залужного можно провести в стране всего за три дня. Соответствующее заявление сделал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью местному YouTube-каналу "Да это так". Иностранный специалист заметил, что его аналитический центр смоделировал приход главкома Вооруженных сил Украины к власти без организации президентских выборов. Эксперт полагает, что государственный переворот пройдет в виде "быстрого массового протеста".

Руслан Бортник заметил, что ключевой проблемой для сторонников Валерия Залужного станет узаконивание смены власти с целью угодить международным союзникам киевского режима на Западе. Гость программы предположил, что в Верховной Раде депутатами сформируется дружественная главкому ВСУ политическая коалиция, которая формально отстранит главу государства Владимира Зеленского от власти. Глава парламента возьмет на себя обязанности президента Украины, а Залужный получит место премьер-министра.

Майдан на Украине легко провести. <...>. Максимум, три дня. Реально власть находится в руках премьер-министра, потому что коалиция и глава парламента ему подконтрольны. Реальный президент — он. Руслан Бортник, политолог

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Фото и видео: YouTube / ДА ЭТО ТАК