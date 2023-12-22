"Мы проиграли": в Киеве сделали неожиданное заявление о конфликте с Россией

Руслан Бортник оценил влияние Telegram-каналом на украинцев.

Данные социологических опросов показывают, что Украина уже проиграла России информационную войну. Соответствующее заявление сделал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью местному YouTube-каналу "Новини Live". Иностранный аналитик отметил журналистам, что показатели фиксируют значительное снижение народного доверия к телевизионной пропаганде от киевского режима. Спикер отметил, что украинские граждане гораздо больше доверяют информации из каналов в Telegram. Однако в самом мессенджере доминируют именно российские медиасредства.

Веру в будущее Украины, веру в победу, <...> мы проигрываем и внутри Украины, и снаружи Украины — это показывает вся социология. Мы уже проиграли эту информационную войну, мы уже проигрываем нарративы. Руслан Бортник, политолог

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Фото и видео: YouTube / Новини. LIVE