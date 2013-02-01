Руслан Бортник оценил факт сокращения военной помощи для ВСУ.

Коллективный Запад и некоторые украинские политики начинают подготавливать народ к мирному урегулированию регионального конфликта с Россией. Соответствующее мнение в эфире YouTube-канала "Новости.LIVE" высказал местный политолог Руслан Бортник. Иностранный специалист заметил, что о приближении переговоров между Москвой и Киевом указывают два фактора. В первую очередь речь идет о сокращении и снижении объемов военной помощи со стороны международных союзников, а также о провале попыток перетянуть страны Глобального Юга на сторону Киева.

Западные медиа и некоторые наши политики вешают это ружье уже на стену, чтобы мы его видели, чтобы мы привыкали к его виду. Очевидно, что есть определенная подготовка к возможным переговорам. Руслан Бортник, аналитик

Украинский аналитик добавил, что нестабильное состояние стран коллективного Запада заставляет власти киевского режима пересмотреть общую стратегию противостояния России и вернуться к вопросу о мире.

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Фото и видео: YouTube / Новини. LIVE