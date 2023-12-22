"ПВО не помогает". Полковник СБУ забил тревогу из-за российского оружия

Олег Стариков рассказал о неэффективности средств ВСУ перед российскими БПЛА.

Вооруженные силы Украины не могут противостоять российским FPV-беспилотникам. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал полковник Службы Безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков. Иностранный специалист добавил, что БПЛА противника киевского режима представляют для украинцев серьезную проблему, которую решить довольно сложно, так как средства местной противовоздушной обороны не способны атаковать подобные дроны. При этом использование для совершения ударов мелкокалиберного оружия неэффективно. Дополнительно аналитик отметил бесполезность применения средств радиоэлектронной борьбы, поскольку беспилотники ВС РФ используют нестандартные частоты для работы.

Самая большая проблема на линии боевого соприкосновения – это FPV-дроны. Эту проблему требуется решить на государственном уровне. Олег Стариков, эксперт

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Фото и видео: YouTube / ОЛЕГ СТАРИКОВ