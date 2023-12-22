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"Не восстановим". Российские удары вызвали панику на Украине

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Олег Стариков оценил западные поставки для потребностей Украины.

Киевскому режиму будет крайне сложно восстановить уничтоженные в ходе российских ракетных ударов украинские объекты. Соответствующее заявление в эфире местного YouTube-канала "Да, это так" сделал полковник Службы Безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков. Иностранный аналитик полагает, что поставки от западных союзников вряд ли значительно помогут украинским властям в вопросе восстановления страны, так как оборудование иностранного производства оказывается плохо совместимо с советскими системами, оставшимися в стране. Одновременно с этим моментом изготовление деталей советского образца потребует от промышленности постсоветской республики огромных усилий.

Говорят: "Вот, мы быстро восстановим". А как ты можешь восстановить, если все оборудование <…> выпускалось только в бывшем Советском Союзе. Они знают, что делают.

Олег Стариков, эксперт

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Фото и видео: YouTube / ДА ЭТО ТАК

Теги: восстановление, олег стариков
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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