Олег Стариков оценил ход сражений на Украине.

Российские войска держат Вооруженные силы Украины в постоянном напряжении, выискивая бреши в обороне противника. Соответствующее заявление в интервью журналисту Василию Голованову сделал местный политолог, отставной полковник Службы безопасности Украины. Иностранный эксперт заметил, что слабым местом для армии киевского режима остается ореховское направление, расположенное на территории Запорожской области. Аналитик считает, что именно туда может быть совершен удар Москвы. Однако в ВСУ не исключают того, что Россия организует отвлекающие маневры в северной части страны, хотя основная атака придется именно в южную часть.

Они постоянно держат нашу оборону на всей линии боевого соприкосновения в напряжении. Слабое место у нас – Запорожье. В зимней военной кампании 24-го года они применяют военную стратегию, так называемые качели. Ударят в одном месте – отойдут, бьют в другом. Олег Стариков, эксперт

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Фото и видео: YouTube / ГОЛОВАНОВ