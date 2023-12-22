Олег Стариков прокомментировал поездки Зеленского в Европу.

Если Вооруженные силы Украины попадут в еще один "котел" во время новой заграничной поездки лидера киевского режима Владимира Зеленского, то это может заставить главу государства подписать соглашение о прекращении огня в регионе конфликта. Соответствующее заявление сделал отставной полковник Службы Безопасности Украины Олег Стариков в беседе с политологом Вадимом Карасевым. Иностранец заметил, что любое мирное соглашение с Москвой станет возможным только после крупного провала на поле боя. Гость шоу пояснил, что у президента есть планы отправиться с рабочими визитами к международным союзникам для решения политических и военно-политических вопросов.

Ведь все бывает, – раз, и произойдет катастрофа – Иловайск, Дебальцево… "Минск-1", "Минск-2". А это будет уже "Минск-3"... Не бывает "минсков" без Дебальцево и Иловайска. Я не хотел этого говорить, но это говорить надо. Олег Стариков, аналитик

Напомним, что издание NYT со ссылкой на украинского чиновника сообщило читателям о том, что Владимир Зеленский может посетить в поездке Берлин, Париж и Лондон. Это турне должно совпасть с Мюнхенской конференцией по безопасности.

"Одно из лучших". Полковник СБУ неожиданно высказался о России и Сырском.

Фото и видео: YouTube / Говорит и доказывает Вадим Карасев