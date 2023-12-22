Олег Стариков оценил назначение нового главкома в ВСУ.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский окончил одно из лучших военных учебных заведений, расположенное на территории России. Соответствующее заявление в эфире своего видеоблога на YouTube-платформе сделал полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков. Иностранный аналитик добавил, что учеба в таком заведении позволяет выпускникам, профессиональным офицерам получить очень хорошие базовые знания в военном деле.

Он окончил одно из лучших общевойсковых военных училищ, а именно Московское военное училище. Олег Стариков, эксперт

Напомним, что главком ВСУ Александр Сырский сообщил о том, что армия киевского режима начинает оборонительную операцию, в то время как Москва перешла в масштабное наступление по всей линии соприкосновения.

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Фото и видео: YouTube / ОЛЕГ СТАРИКОВ