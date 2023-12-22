Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский окончил одно из лучших военных учебных заведений, расположенное на территории России. Соответствующее заявление в эфире своего видеоблога на YouTube-платформе сделал полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков. Иностранный аналитик добавил, что учеба в таком заведении позволяет выпускникам, профессиональным офицерам получить очень хорошие базовые знания в военном деле.
Он окончил одно из лучших общевойсковых военных училищ, а именно Московское военное училище.
Олег Стариков, эксперт
Напомним, что главком ВСУ Александр Сырский сообщил о том, что армия киевского режима начинает оборонительную операцию, в то время как Москва перешла в масштабное наступление по всей линии соприкосновения.
"Будет хуже". Полковник СБУ сделал шокирующее заявление из-за хода Зеленского.
Фото и видео: YouTube / ОЛЕГ СТАРИКОВ
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