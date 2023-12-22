Олег Стариков оценил задачу Киева в сражениях с Москвой.

Увольнение главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного не поможет киевскому режиму вернуть территории. Соответствующее заявление сделал местный полковник СБУ (Службы безопасности Украины) в отставке Олег Стариков. Видеозапись эфира опубликована на YouTube-канале иностранного специалиста.

Если это привело бы к освобождению подконтрольных территорий, то все были бы только за. А это приведет к осложнениям. Я считаю это больше, чем ошибкой. Олег Стариков, эксперт

Бывший украинский полковник подчеркнул, что ситуация для Украины на поле боя не изменится, даже если Валерия Залужного уволят с занимаемой должности. ранее Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai1 подтвердил сведения о том, что размышляет о замене главкома ВСУ. Авторы издания "Украинская правда" написали о том, что глава государства намерен сменить не только главкома, но и начальника Генерального штаба Сергея Шапталу.

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Фото и видео: YouTube / ОЛЕГ СТАРИКОВ