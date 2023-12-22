Олег Стариков оценил законопроект о мобилизации на Украине.

В России, в отличии от Украины, есть добровольцы,которые хотят служить в зоне проведения специальной военной операции. Такое мнение выразил отставной полковник Службы безопасности киевского режима (СБУ) Олег Стариков в эфире YouTube-канала "Да, это так". Иностранный специалист заметил, что киевский режим не смог добиться аналогичного потока личного состава в собственную армию для сражений, люди не хотят приходить в военкоматы, поэтому, теперь их призывают на поле боя силовыми методами. В результате гость программы предложил депутатам Верховной Рады самим отправиться на службу в ВСУ и вступить в штурмовые отряды. Аналитик полагает, что парламентарии могут на личном примере показать соотечественникам, как выполнять закон о всеобщей мобилизации.

Северный сосед вообще не испытывает проблем в сборе добровольцев. <...> Это отдельный батальон идет и записывается. Граждане Украины перестали идти в военкоматы. Решили их силой призвать, <..> а народ защищать свою страну не хочет. Олег Стариков, эксперт

"Противостоять невозможно": полковник СБУ заявил о новой тактике России.

Фото и видео: YouTube / ДА ЭТО ТАК