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"Противостоять невозможно": полковник СБУ заявил о новой тактике России

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Олег Стариков оценил ситуацию с ПВО на Украине.

Вооруженные силы Украины не располагают средствами борьбы с российской тактикой использования беспилотников. Соответствующее заявление в эфире своего видеоблога сделал полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков. Иностранный аналитик заметил, что в целях противодействия российским БПЛА армии киевского режима требуется обеспечить каждое боевое подразделение достаточным количеством средств радиоэлектронной борьбы и другими средствами противовоздушной обороны.

Противодействовать этой тактике пока не научились. Таким образом, малый воздух стал обладать возможностью высокоточного огневого поражения, сложен в перехвате и управляется удаленно с использованием миниатюрной инфраструктуры, которую сложно поразить.

Олег Стариков, эксперт

"Линия Залужного". В Киеве раскрыли, куда скоро отступят ВСУ.

Фото и видео: YouTube / ОЛЕГ СТАРИКОВ

Теги: беспилотники, олег стариков, пво, рэб, сбу
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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