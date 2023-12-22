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"Линия Залужного". В Киеве раскрыли, куда скоро отступят ВСУ

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Олег Стариков рассказал об отступлении ВСУ на фронте.

Вооруженным силам Украины скоро придется отступить на новую оборонительную линию, которую сейчас начали строить инженерные войска армии киевского режима. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный полковник Службы безопасности в отставке Олег Стариков. Иностранный аналитик заверил зрителей о том, что такая линия пролегает в 10 или 15 километрах от фронта.  По мнению эксперта, как только оборонительное сооружение будет достроено, то ВСУ отступят на новые рубежи от противника в регионе конфликта.

Я уже давно говорю, что фронт надо выравнивать. <…> Кстати, пришло сообщение о том, что наши строят укрепрайон, так называемую "линию Залужного".

Олег Стариков, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Олег Стариков

Теги: всу, олег стариков, сбу
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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