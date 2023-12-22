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"Еще месяц". На Украине рассказали, что ждет страну после российских ударов

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Олег Стариков назвал судьбу F-16 на Украине.

Москва не прекратит наносить удары по объектам на территории Украины в ближайшее время. Такое мнение выразил отставной полковник Службы безопасности киевского режима (СБУ) Олег Стариков в эфире YouTube-канала "Да, это так". Иностранный специалист заметил, что сейчас российские силы совершают удары по бъектам военно-промышленного комплекса и по предприятиям, расположенным в хоне проведения СВО. Когда же западные истребители F-16 американского производства поступят на вооружение ВСУ, эти борты ждет та же участь - ликвидация.

Вот они провели две крупномасштабные классические воздушные операции. Они их будут проводить <…> еще месяц, а, может, два. Они уже будут проводить воздушные операции по линии боевого соприкосновения на оперативную глубину.

Олег Стариков, эксперт СБУ

Экс-полковник СБУ предположил, что дальше армия России перенесет эти воздушные удары на линию соприкосновения. По мнению аналитика, Россия переведет воздушные операции "оперативную глубину" сражений в регионе конфликта.

"Обрушение фронта". Удары России привели полковника СБУ в ужас.

Фото и видео: YouTube / ДА ЭТО ТАК 

Теги: f-16, всу, олег стариков, сбу
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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