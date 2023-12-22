Олег Стариков назвал причину будущего обрушения фронта ВСУ.

Российская армия методично ищет слабые места в украинской обороне для того, чтобы прорвать фронт Вооруженных сил Украины. Соответствующее мнение выразил отставной полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков в эфире местного YouTube-канала "Студия Руслана Бизяева". Иностранный аналитик считает, что Москвы не торопится и выполняет поставленные перед военнослужащими задачи специальной военной операции в плановом порядке.

Они ищут слабые места, создают напряжение, и где-то это напряжение <…> рухнет. Помнишь, <...>, прорыв, обрушение фронта. Олег Стариков, экс-офицер СБУ

В качестве негативного примера бывший работник спецслужб киевского режима привел насильственную мобилизацию в стране. По словам Олега Старикова, эта проблема может стать основной причиной для грядущего обвала фронта ВСУ. Эксперт пояснил, что новым солдатам армии не хватает "морально-боевых качеств", так как они не готовы сражаться до момента своей гибели.

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Фото и видео: YouTube / Студия Руслана Бизяева