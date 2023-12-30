Олег Стариков оценил работу космических спутников России для целей СВО.

Вооруженные силы Украины не могут глушить российские ракеты с системой ГЛОНАСС, поскольку у них нет способных на это средств радиоэлектронной борьбы. Такое мнение выразил отставной полковник Службы безопасности киевского режима (СБУ) Олег Стариков в эфире YouTube-канала "Да, это так".

Есть натовская GPS, а есть российская ГЛОНАСС, и вот ее сигнал можно давить с помощью РЭБ, но у нас таких систем стратегического назначения, к сожалению, нет Олег Стариков, эксперт

Специалист указал на то, что российские военнослужащие могут находить цели для ракетных ударов на Украине с помощью очень развитой сети спутников, размещенных на земной орбите. Дополнительно Олег Стариков отметил нехватку снарядов для противовоздушной обороны, о которой знают в Москве благодаря этому "выбивают" эти системы.

"Высадятся на Луну". Заявление госсекретаря США о Путине вызвало шок в США.

Фото и видео: YouTube / ДА ЭТО ТАК