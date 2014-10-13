Дуглас Макгрегор оценил слова руководителя Госдепа США о поддержке ВСУ.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis Deep Dive раскритиковал заявление американского государственного секретаря Энтони Блинкена о главе российского государства Владимире Путине. Иностранный аналитик заметил, что в настоящее время Вооруженные силы Украины проигрывают на поле боя, а армия киевского режима вынуждена бросать в сражения стариков, подростков и женщин. Соответствующее мнение высказал в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive бывший советник шефа Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

Я думал, что он еще сейчас скажет, что в ближайшее время украинские космонавты высадятся на Луну. Я имею в виду, что это также абсурдно. Это безумие, нет никаких шансов, что это произойдет. Дуглас Макгрегор, эксперт

Напомним, что 8 ноября Энтони Блинкен заявил, что США в следующем году должны помочь Украине вернуть утраченные территории, а также сформировать вооруженные силы мирового уровня и дать понять Владимиру Путину, что он не сможет противостоять Киеву и его международным союзникам. По мнению Дугласа Макгрегора, руководитель местного внешнеполитического ведомства делает из людей дураков и позволяет ВСУ жертвовать миллионами жизней впустую.

"Создал". В США сделали шокирующее заявление о Путине.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis Deep Dive