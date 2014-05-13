Дуглас Макгрегор оценил политику США по отношению к России.

Американский президент Джо Байден и политика администрации Белого дома сделали российского лидера Владимира Путина сильнее, чем когда-либо. Соответствующее мнение высказал в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive бывший советник шефа Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор. Иностранный эксперт добавил, что теперь Москва получит от коллективного Запада и киевского режима все, что хотела. Он добавил, что Запад должен прекратить региональный конфликт пока не стало поздно. Спикер полагает, что в Вашингтоне все еще не собираются признавать свою вину в происходящей трагедии.

Российская экономика чувствует себя блестяще, намного лучше, чем западные. Русские справятся с военными действиями на Украине и получат все, что они хотят. Запад теперь должен избежать катастрофы и спасти то, что осталось от украинской нации. Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

"Путин прав". В США признались в обмане Зеленского.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive