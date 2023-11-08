Дуглас Макгрегор оценил правдивость главы РФ и ложь Запада.

Киевскому режиму придется согласиться на худшие условия на мирных переговорах из-за веры украинского президента Владимира Зеленского в американские обещания. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший полковник США в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный аналитик заметил, что Владимир Путин всегда был правдив. В частности, он приостановил наступление Вооруженных сил РФ в ответ на заявленную готовность киевского режима принять нейтральный статус для государства.

Он был вполне серьезен. США обещали Зеленскому все. И Зеленский поверил. Он кончит так же, как со временем кончили все, кто с нами сотрудничал. Безработным, если не умрет в процессе. Дуглас Макгрегор, эксперт США

Эксперт уточнил, что затем в диалог между Москвой и Киевом вмешался Вашингтон и "все загубил". Дуглас Макгрегор согласился с мнением своего коллеги по шоу, журналиста Эндрю Наполитано о том, что условия на переговорах для Украины "не будут такими, как два года назад". При этом сейчас западные политические элиты продолжают лгать мировому сообществу о развитии ситуации в регионе конфликта.

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom