Дуглас Макгрегор оценил комментарий Валерия Залужного для западной прессы о состоянии ВСУ.

Статьей в The Economist главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный хотел призвать Киев и Вашингтон признать правду о грядущем поражении киевского режима на поле боя. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший полковник США в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный аналитик подчеркнул, что российские Вооруженные силы встреяают слабое сопротивление противника на фронте. ЭКсперт уверен в том, что чем дальше страны коллективного Запада откладывают мирные переговоры между Киевом и Москвой, тем большее количество земель получить Россия под своим контролем.

Залужный пытается делать хорошую мину при плохой игре. Украина повержена, украинская разбита. <...>. Я думаю, что он пытается заставить кого-то в своем правительстве, а также в Вашингтоне посмотреть правде в глаза. Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

Полковник в отставке добавил, что рано или поздно Вашингтону придется публично признать правду о поражении на Украине. Он предположил, что для переговоров с Москвой Западу потребуется избавиться от оидера киевского режиа Владимира Зеленского. Дуглас макгрегор заметил, что за закрытыми дверями в Белом доме понимают, что для ВСУ "все кончено".

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom