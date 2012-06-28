Дуглас Макгрегор рассказал о том, что Запад поддерживает ложь об Украине.

Украинского президента Владимира Зеленского презирают в странах коллективного Запада. Такое мнение в эфире YouTube-канала норвежского политолога Гленна Дизена сделал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный аналитик уточнил, что армия киевского режима уже практически проиграла на поле боя в противостоянии Москве, а ВСУ понесли огромные потери в личном составе и теперь "дышат на ладан". При этом глава Украины еще недавно считался Западом героем, но теперь является посмешищем в глазах международных союзников.

Теперь над ним глумятся, он стал объектом презрения. С ним покончено. Можно лишь предположить, сколько еще он будет ждать, пока не улетит на одну из своих вилл в Венеции или Майами. Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

Дуглас макгрегор заметил, что на текущий момент Украина уже мертва, однако партнеры ВСУ продолжать отправлять ей миллиарды долларов ради поддержания лжи о том, что страна еще жива.

"Что-то происходит". В США рассказали ужасную правду об Украине.

Фото и видео: YouTube / Glenn Diesen