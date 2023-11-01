Дуглас Макгрегор рассказал о

Американская администрация не позволит закончиться региональному конфликту на Украине. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала американского журналиста Стивена Гарднера сделал экс-полковник США в отставке, бывший советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный эксперт заметил, что правда заключается в том, что сейчас в киевском режиме и стране нет ничего, кроме криминала и коррупционных процессов. При этом лишь немногие люди в коллективном Западе готовы это признать. Однако ситуация постепенно начинает меняться.

Этот конфликт окончен. Но мы не дадим ей умереть, потому что режим в Вашингтоне хочет поддерживать иллюзию того, что в Киеве происходит что-то хорошее. Это не так. Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

Напомним, что глава государства Владимир Путин заявил, что у контрнаступления Вооруженных сил Украины нет позитивных результатов. Президент добавил, что Россия спокойно идет к достижению своих целей в специальной военной операции, а бойцы выполнят все поставленные перед ними задачи.

"Будет восстание". В США пришли в ужас из-за ситуации в рядах ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Stephen Gardner