Дуглас Макгрегор рассказал о том, что ВСУ может ждать восстание против Киева.

Украинские военнослужащие могут поднять восстание против киевского режима из-за огромных потерь личного состава в ходе вооруженного конфликта в регионе. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала американского журналиста Стивена Гарднера сделал экс-полковник США в отставке, бывший советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист заметил, что количесттво жертв ВСУ может достичь около полумиллиона. Аналитик заметил, что важно учитывать и значительный показатель по тяжелораненым бойцам армии киевского режима.

Там солдаты, которые формируют группы из всего трех-четырех человек. <…> Они боятся, что если попытаться заменить целый взвод, то все закончится восстанием. Мы говорим об армии, которая разваливается. Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

"Это произойдет". Зеленскому сообщили пугающие новости об Одессе.

Фото и видео: YouTube / Stephen Gardner