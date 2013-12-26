Дуглас Макгрегор оценил угрозу для Москвы от Украины.

Российский президент Владимир Путин не желает воевать с соседями. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала американского журналиста Стивена Гарднера сделал экс-полковник США в отставке, бывший советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный аналитик заметил, что главе государства в Кремле важно сделать так, чтобы Украина приняла для себя нейтральный статус. В Москве не будут мириться с тем, что коллективный Запад за последние десять лет сделал с киевским режимом. Речь идет о том, что Россия не может жить под постоянной угрозой из-за Украины, которая стала крепостью "американского влияния".

Он не хочет нападать на Польшу, он хочет закончить войну, контролируя исторически российскую территорию. Русские освободят Харьков и Одессу, все это произойдет со временем. Путин хочет не воевать с Западом или с НАТО, а прекратить дальнейшее притеснение русского населения. Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

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Фото и видео: YouTube / Stephen Gardner