"Идет кампания": в США заявили о подготовке к нападению на Иран

Дуглас Макгрегор оценил кризис на Ближнем Востоке.

Американского лидера Джо Байдена подталкивают к нападению на Иран, этим, в частности, занимаются местный сенатор Линдси Грэм и его бывший коллега Джозеф Либерман. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший полковник США в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист заметил, что одержимость идеей о вооруженных действиях против Тегерана у отельных законодателей заслоняет собой прочие аспекты конфликта на Ближнем Востоке.

Эти люди неоднократно выражали такое желание в течение многих лет. Они просто думают, что теперь у них есть администрация, которой можно манипулировать, которую они могут подталкивать к действию. На самом деле им не нужно даже подталкивать, у них есть много людей внутри кабинета Байдена, которые заинтересованы в нападении на Иран. Дуглас Макгрегор, эксперт

Эксперт полагает, что в случае реализации таких замыслов Вашингтону придется иметь дело с другими мировыми игроками на геополитической арене, вовлеченными в региональный кризис. В частности, речь идет о Сирии, Турции и России. Дуглас Макгрегор пояснил, что Москва не собирается сидеть сложа руки и наблюдать за уничтожением Ирана. При этом Кремль не заинтересован в войне с США и Израилем.

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom