Дэниел Дэвис считает, что Киеву придется признать потерю территорий.

В ходе потенциальных переговоров с Россией киевский режим будет вынужден отказаться от некоторых своих территорий. Соответствующее заявление сделал американский подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис, выступая в эфире собственного YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive. Иностранный специалист заметил, что условия мирного соглашения между странами не будут такими, какими бы их хотели видеть украинкие власти. Однако в том случае, если не начать обсуждение этого вопроса, то Украину ждут еще более масштабные разрушения. Эксперт добавил, что у Вооруженных сил Украины уже нет шансов удержать линию фронта, а тем более инициировать новое наступление в зоне СВО.

Им определенно придется отказаться от некоторых территорий. В обмен на это они смогут контролировать часть своей страны, им больше не придется терять территории, им не придется терять солдат <…> Все это возможно, если они сядут за стол переговоров. Дэниел Дэвис, эксперт

"Вам надо". Американский офицер сделал шокирующее заявление об украинцах.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive