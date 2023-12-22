Дэниел Дэвис считает, что США давно проиграли России на Украине.

В региональном конфликте на Украине позорится американская администрация, а расплачивается за это украинский народ. Соответствующее заявление в ходе выступления в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive рассказал подполковник США в отставке Дэниел Дэвис. Иностранный специалист подчеркнул, что высокомерие Вашингтона не дает Белому дому признать, что он проиграл Москве.

На днях сенатор был в Киеве и побуждал больше людей идти сражаться на фронт. Он говорил: "Вам надо выставить больше людей на поле боя!". Он пытается толкнуть больше мужчин на бессмысленную смерть. Я считаю, аморальным продолжать побуждать их идти воевать, потому что пути к победе нет. Дэниел Дэвис, эксперт

Дэниел Дэвис задал риторический вопрос о том, зачем администрация США пытается отправить ВСУ еще 60 миллиардов долларов. Он пояснил, что эти денежные средства Белый дом хочет направить на дело, которое уже заранее не может оказаться успешным.

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Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive