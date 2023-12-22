Дэниел Дэвис рассказал, что тех, кто отправляет украинцев на фронт, убивают на улицах.

Размер финансовой помощи со стороны Запада украинским властям уже не имеет никакого значения, потому что Вооруженным силам страны катастрофически не хватает людей для сражений. Такое мнение выразил отставной американский подполковник Дэниел Дэвис на собственном YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive. Иностранный специалист добавил, что любые высказывания о том, что американские деньги помогут армии киевского режима одержать победу на поле боя следует считать "полным бредом".

Даже если бы Майк Джонсон сказал: "<...> Берите столько денег, сколько пожелаете", то из-за проблем с личным составом это не изменило бы результат на поле боя Дэниел Дэвис, эксперт США

Подполковник США добавил, что о катастрофической нехватке солдат в украинской армии ярко свидетельствуют кадры повальной всеобщей мобилизации и связанных с ней конфликтов внутри страны. Дэниел Дэвис подчеркнул, что жители начинают убивать тех, кто вылавливает людей. На улицах Украины этих лиц находят мертвыми. Некоторые украинцы стреляют в военкоров, чтобы не идти служить.

"Полным ходом". В США забили тревогу после предупреждения Путина.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive