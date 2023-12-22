Дэниел Дэвис оценил ситуацию на поле боя между Россией и ВСУ.

Москва имеет более выгодные позиции на украинском театре военных действий. Такое мнение выразил отставной американский подполковник Дэниел Дэвис на собственном YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive. Иностранный специалист показал видеозапись выступления российского президента Владимира Путина, который в прошлый вторник рассказал аудитории о том, что контрнаступление Вооруженных сил Украины провалилось. Лидер Кремля добавил, что если так будет продолжаться на поле боя и далее, то государственность киевского режима окажется под вопросом.

Он очень уверен в том, о чем он говорит. <…> Атаки России усилились, а у Украины заканчиваются финансы. <…> Ситуация на поле боя все больше складывается в пользу России. Если вы обратите внимание на то, что происходит на поле боя, то куда бы вы не посмотрели, Украина отступает. Дэниел Дэвис, эксперт

Подполковник США добавил, что российские силы в настоящее время усиливают давление по всей линии фронта и продолжают успешно наступать на СВО. При этом Дэвис рассказал, что дела у Москвы идут полным ходом, так как страна развивает промышленность, производит собственные беспилотники, ракеты, самолеты, вертолеты и боеприпасы для артиллерии в гораздо более оперативном темпе, чем ВСУ получают технику от коллективного Запада.

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Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive