Американский офицер накинулся на Байдена из-за ударов по Йемену

Дэниел Дэвис считает, что Белый дом втягивает страну в новую войну.

Американский президент Джо Байден втягивает страну в войну решением о нанесении ударом по Йемену. Соответствующее заявление сделал подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис. Иностранный эксперт выступил в эфире телеканала Fox News. Экс-офицер пояснил, что администрация в Вашингтоне должна объяснить народу для чего Белый дом пытается развязать очередной конфликт в регионе, какой у властей план и как эта стратегия соотносится с местной конституцией и законодательством.

У всего этого есть шансы прейти на более высокий уровень. Хуситы недвусмысленно заявили, что, если мы нападем на них, на их территории, они начнут атаковать американцев и американские интересы в регионе. Это потенциальный удар, который втягивает нас в войну. Дэниел Дэвис, эксперт США

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Фото и видео: YouTube / Fox News