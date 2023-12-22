  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:19
50
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Американский офицер накинулся на Байдена из-за ударов по Йемену

0 0

Дэниел Дэвис считает, что Белый дом втягивает страну в новую войну.

Американский президент Джо Байден втягивает страну в войну решением о нанесении ударом по Йемену. Соответствующее заявление сделал подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис. Иностранный эксперт выступил в эфире телеканала Fox News. Экс-офицер пояснил, что администрация в Вашингтоне должна объяснить народу для чего Белый дом пытается развязать очередной конфликт в регионе, какой у властей план и как эта стратегия соотносится с местной конституцией и законодательством.

У всего этого есть шансы прейти на более высокий уровень. Хуситы недвусмысленно заявили, что, если мы нападем на них, на их территории, они начнут атаковать американцев и американские интересы в регионе. Это потенциальный удар, который втягивает нас в войну.

Дэниел Дэвис, эксперт США

"Полмиллиона солдат". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине.

Фото и видео: YouTube / Fox News

Теги: fox news, дэниел дэвис, йемен
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии